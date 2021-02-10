Отметим, что на прошлой неделе процедуру прививки от коронавируса прошли замруководителя АГиП РД Арслан Сайпуллаев, председатель Главархитектуры РД Незир Гусейнов и детский омбудсмен Марина Ежова. Ещё ранее обезопасили себя глава МВД Дагестана Абдурашид Магомедов и руководитель МЧС региона Нариман Казимагамедов. В понедельник общее число вакцинированных в Дагестане превысило три тысячи человек. На данный момент республика получила более одиннадцати тысяч доз вакцины «Спутник V».
Сотрудники администрации главы и правительства Дагестана продолжают вакцинироваться
- Автор Хадижат
- 10 февраля, 2021. Среда 15:50
Сотрудники администрации главы и правительства Дагестана продолжают вакцинироваться от COVID-19. В сегодняшней группе прошедших вакцинопрофилактику заместитель руководителя АГиП РД Текрар Ахмедов.
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