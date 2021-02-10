ЗАМАНА - В Дагестане появился высокоточный экспресс-тест на COVID-19

В Дагестане появился высокоточный экспресс-тест на COVID-19

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10 февраля, 2021. Среда 09:57
В Дагестане появился высокоточный экспресс-тест на COVID-19

Полностью адаптированный для использования на базе существующей в России инфраструктуры лабораторной диагностики тест, способный выдавать результат уже через полтора часа, вместо пяти, разработали специалисты дагестанского роспотребнадзора.

В Дагестане появился высокоточный экспресс-тест на COVID-19
Вакцинация

По данным надзорного органа, диагностический набор экспресс-теста «АмплиСенс SARS-CoV-2-IT», основанного на технологии петлевой изотермической амплификации (LAMP), уже успешно прошел испытания в других институтах и соответствует всем современным европейским требованиям.

 

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