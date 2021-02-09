В Левашинском районе проходит второй этап вакцинации

Второй шаг вакцинации от коронавируса проводят в Левашинском районе. Как и положено, с первой вакцинопрофилактики прошел 21 день.

Напомним, что по инициативе руководства района, левашинцы получили препарат для вакцинации от COVID-19 одними из первых. Всего иммунизацию прошли 30 человек, предварительные анализы и тесты на антитела сдали еще 250 жителей района.