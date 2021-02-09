Напомним, что по инициативе руководства района, левашинцы получили препарат для вакцинации от COVID-19 одними из первых. Всего иммунизацию прошли 30 человек, предварительные анализы и тесты на антитела сдали еще 250 жителей района.
В Левашинском районе проходит второй этап вакцинации
- Автор Хадижат
- 09 февраля, 2021. Вторник 16:28
Второй шаг вакцинации от коронавируса проводят в Левашинском районе. Как и положено, с первой вакцинопрофилактики прошел 21 день.
Последнее от Хадижат
- В Махачкале три республиканские больницы возвращаются к плановому приему пациентов
- Дербентский платан поднялся на четвёртое место в конкурсе "Европейское дерево года"
- Врио министра промышленности и торговли Дагестана посетил производственный сектор исправительной колонии
- Сергей Меликов прокомментировал проблему с вывозом мусора в дагестанских городах
- В Дагестане готовятся к открытию 13 социальных объектов