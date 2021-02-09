ЗАМАНА - Социальные работники Минтруда Дагестана проходят вакцинацию от COVID-19

Социальные работники Минтруда Дагестана проходят вакцинацию от COVID-19

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09 февраля, 2021. Вторник 14:33
Социальные работники Минтруда Дагестана проходят вакцинацию от COVID-19

Сотрудники комплексных центров социального обслуживания населения Министерства труда РД в городах и районах республики проходят вакцинацию от коронавируса.

Социальные работники Минтруда Дагестана проходят вакцинацию от COVID-19
Вакцинация

Уточним, что предварительно были проведены все необходимые обследования, для выявления противопоказаний. "Все сотрудники, прошедшие вакцинацию чувствуют себя хорошо", отмечают в пресс-службе ведомства. Уточним, что эпидемиологи допускают после вакцинации легкое повышение температуры и некоторые признаки острой респираторной вирусной инфекции.
Именно этот процесс, как подчеркнули в Минтруда, в последствии способствует формированию у человека иммунитета. В министерстве также подчеркнули, что вакцинопрофилактика будет продолжена.

 

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