Социальные работники Минтруда Дагестана проходят вакцинацию от COVID-19

Уточним, что предварительно были проведены все необходимые обследования, для выявления противопоказаний. "Все сотрудники, прошедшие вакцинацию чувствуют себя хорошо", отмечают в пресс-службе ведомства. Уточним, что эпидемиологи допускают после вакцинации легкое повышение температуры и некоторые признаки острой респираторной вирусной инфекции.

Именно этот процесс, как подчеркнули в Минтруда, в последствии способствует формированию у человека иммунитета. В министерстве также подчеркнули, что вакцинопрофилактика будет продолжена.