Уточним, что предварительно были проведены все необходимые обследования, для выявления противопоказаний. "Все сотрудники, прошедшие вакцинацию чувствуют себя хорошо", отмечают в пресс-службе ведомства. Уточним, что эпидемиологи допускают после вакцинации легкое повышение температуры и некоторые признаки острой респираторной вирусной инфекции.
Именно этот процесс, как подчеркнули в Минтруда, в последствии способствует формированию у человека иммунитета. В министерстве также подчеркнули, что вакцинопрофилактика будет продолжена.
Социальные работники Минтруда Дагестана проходят вакцинацию от COVID-19
- Автор Хадижат
- 09 февраля, 2021. Вторник 14:33
Сотрудники комплексных центров социального обслуживания населения Министерства труда РД в городах и районах республики проходят вакцинацию от коронавируса.
Уточним, что предварительно были проведены все необходимые обследования, для выявления противопоказаний. "Все сотрудники, прошедшие вакцинацию чувствуют себя хорошо", отмечают в пресс-службе ведомства. Уточним, что эпидемиологи допускают после вакцинации легкое повышение температуры и некоторые признаки острой респираторной вирусной инфекции.
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