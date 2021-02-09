ЗАМАНА - В Дагестане от коронавируса привилось более 3 тысяч человек

В Дагестане от коронавируса привилось более 3 тысяч человек

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09 февраля, 2021. Вторник 00:36
В Дагестане от коронавируса привилось более 3 тысяч человек

В Республике Дагестан прививки от вируса Covid-19 получили 3007 человек. Эти сведения приводит министерство здравоохранения региона. Подчеркнём, что на 4 февраля было привито 1897 дагестанцев.

В Дагестане от коронавируса привилось более 3 тысяч человек
Вакцинация

Всего за четверо суток вакцинировалось больше 1100 человек, что свидетельствует о возросшем интересе жителей республики к вакцинопрофилактике.
Напомним, в республике открыто 54 прививочных пункта, также работает мобильная бригада, выезжающая по договоренности на места.
Записаться на вакцинацию может любой желающий, через портал "Госуслуги", обратившись в свою поликлинику или же позвонив в all-центр по вопросам коронавируса по номеру 122.

 

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