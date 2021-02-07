Прививочный пункт развернут на базе ЦРБ, где все желающие могут пройти осмотр у терапевта, сдать исследование на выявление антител к коронавирусной инфекции и сдать анализы, результаты которых необходимо знать перед вакцинацией. Сообщается, что в Новолакский район на сегодняшний день выделено 100 доз препарата. Кроме медиков, первыми вакцинацию пройдут преподаватели, социальные работники, сотрудники райадминистрации и работники правоохранительных органов.
Первые пять жителей привились от коронавируса в Новолакском районе
- Автор Хадижат
- 07 февраля, 2021. Воскресенье 10:31
Среди первых вакцинировавшихся четыре медицинских работника и один доброволец, сообщает РИА "Дагестан".
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