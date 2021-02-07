Первые пять жителей привились от коронавируса в Новолакском районе

Прививочный пункт развернут на базе ЦРБ, где все желающие могут пройти осмотр у терапевта, сдать исследование на выявление антител к коронавирусной инфекции и сдать анализы, результаты которых необходимо знать перед вакцинацией. Сообщается, что в Новолакский район на сегодняшний день выделено 100 доз препарата. Кроме медиков, первыми вакцинацию пройдут преподаватели, социальные работники, сотрудники райадминистрации и работники правоохранительных органов.