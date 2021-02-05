В Казбековском районе началась вакцинация от коронавируса

В числе первых поставил прививку главврач районной больницы Рашид Амиев. Всего желание пройти вакцинопрофилктику уже изъявили 154 медработника. Отметим, что в настоящее время в Казбековскую ЦРБ поступило 100 доз вакцины от COVID-19. Напомним, вакцинация проводится абсолютно бесплатно и на добровольной основе.