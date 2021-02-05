ЗАМАНА - В Казбековском районе началась вакцинация от коронавируса

В Казбековском районе началась вакцинация от коронавируса

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05 февраля, 2021. Пятница 14:37
В Казбековском районе началась вакцинация от коронавируса

Казбековский район присоединился к массовой вакцинации от коронавируса, проводимой в республике.

В Казбековском районе началась вакцинация от коронавируса
Вакцинация

В числе первых поставил прививку главврач районной больницы Рашид Амиев. Всего желание пройти вакцинопрофилктику уже изъявили 154 медработника. Отметим, что в настоящее время в Казбековскую ЦРБ поступило 100 доз вакцины от COVID-19. Напомним, вакцинация проводится абсолютно бесплатно и на добровольной основе.

 

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