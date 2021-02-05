Подчеркнём, что до этого проводились предварительные процедуры перед вакцинопрофилактикой. Стоит отметить, что мероприятия по привитию от коронавируса чрезвычайном ведомстве начались еще в декабре 2020 года. На сегодня все, прошедшие вакцинопрофилактику, чувствуют себя отлично.
В Дагестане вакцинацию от коронавируса проходят сотрудники МЧС
- Автор Хадижат
- 05 февраля, 2021. Пятница 13:45
В Главном управлении МЧС РФ по Республике Дагестан продолжились мероприятия по привитию личного состава от нового вируса Covid-19
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