ЗАМАНА - В Дагестане вакцинацию от коронавируса проходят сотрудники МЧС

В Дагестане вакцинацию от коронавируса проходят сотрудники МЧС

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05 февраля, 2021. Пятница 13:45
В Дагестане вакцинацию от коронавируса проходят сотрудники МЧС В Дагестане вакцинацию от коронавируса проходят сотрудники МЧС В Дагестане вакцинацию от коронавируса проходят сотрудники МЧС В Дагестане вакцинацию от коронавируса проходят сотрудники МЧС

В Главном управлении МЧС РФ по Республике Дагестан продолжились мероприятия по привитию личного состава от нового вируса Covid-19

В Дагестане вакцинацию от коронавируса проходят сотрудники МЧС
Вакцинация

Подчеркнём, что до этого проводились предварительные процедуры перед вакцинопрофилактикой. Стоит отметить, что мероприятия по привитию от коронавируса чрезвычайном ведомстве начались еще в декабре 2020 года. На сегодня все, прошедшие вакцинопрофилактику, чувствуют себя отлично.

 

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