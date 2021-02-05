В Дагестане вакцинацию от коронавируса проходят сотрудники МЧС

Подчеркнём, что до этого проводились предварительные процедуры перед вакцинопрофилактикой. Стоит отметить, что мероприятия по привитию от коронавируса чрезвычайном ведомстве начались еще в декабре 2020 года. На сегодня все, прошедшие вакцинопрофилактику, чувствуют себя отлично.