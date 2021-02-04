Карабудахкентский район присоединился к массовой вакцинации населения Дагестана

Центральная больница района получила препарат в размере 200 доз. Медицинский осмотр, предваряющий вакцинацию уже 578 человек, среди которых это медработники, сотрудники правоохранительных органов, работники управления образования и администрации.

Как сообщила заместитель главврача ЦРБ по поликлинической работе Гюльженнет Расулова, на данный момент вакцину получили 70 человек. Каждый день прививаются приблизительно 10 человек. Ни у кого нежелательных последствий не выявлено, за каждым пациентом ведется наблюдение.