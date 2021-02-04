ЗАМАНА - Главный врач Республиканского центра инфекционных болезней привилась от коронавируса

Главный врач Республиканского центра инфекционных болезней привилась от коронавируса

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04 февраля, 2021. Четверг 14:46
Главный врач Республиканского центра инфекционных болезней привилась от коронавируса

Главный врач Республиканского центра инфекционных болезней Равганият Мирзаева сегодня прошла первый этап вакцинации от СOVID-19.

«С первого же дня, когда началась вакцинация, я понимала, что это необходимо, но решалась на этот шаг довольно долго. Обдумывала. Сначала останавливали возрастные ограничения, потом я переговорила со своими коллегами в Москве, которые уже прошли вакцинацию и поняла, что видимо пришло время сделать это и мне», признается главврач РЦИБ.
Уточним, что жители республики могут записаться на вакцинацию на портале Госуслуг, позвонив на горячую линию по номеру 122, или же обратившись в регистратуру медицинской организации, к которой они прикреплены.
На сегодняшний день, в регионе уже привито 2375 человек, работают 54 прививочных пункта и 10 мобильных пунктов.

 

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