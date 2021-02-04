ЗАМАНА - Главный терапевт Минздрава Дагестана рассказал, как перенес вакцинацию

Главный терапевт Минздрава Дагестана рассказал, как перенес вакцинацию

Автор
04 февраля, 2021. Четверг 07:49
Главный терапевт Минздрава Дагестана рассказал, как перенес вакцинацию

Главный терапевт Министерства здравоохранения Республики Дагестан Магомед Абдулаев рассказал, как перенес вакцинопрофилактику против коронавирусной инфекции.

Главный терапевт Минздрава Дагестана рассказал, как перенес вакцинацию
Вакцинация

«Я поставил прививку одним из первых, в октябре, когда лекарственный препарат была еще противопоказан лицам старше шестидесяти лет. Это было мое личное решение, невзирая на то, что некоторые знакомые меня пробовали переубедить. Я поставил прививку, чтоб оградить от опасности себя, в связи с тем, что имею много хронических заболеваний», сообщил Магомед Абдулаев. Врач подчеркнул, что с момента его вакцинопрофилактики прошло уже больше 3-х месяцев и никаких побочных проявлений у него не было. «Не было ни температуры, ни ощущения холода. Однако температура это тоже обычная реакция организма на вакцинопрофилактику. Все персонально», отметил он. Кроме того Магомед Абдулаев напомнил о значимости выполнения мер профилактики коронавирусной инфекции, таковых как ношение масок, соблюдение дистанции, использование антисептиков.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top