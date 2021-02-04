Главный терапевт Минздрава Дагестана рассказал, как перенес вакцинацию

«Я поставил прививку одним из первых, в октябре, когда лекарственный препарат была еще противопоказан лицам старше шестидесяти лет. Это было мое личное решение, невзирая на то, что некоторые знакомые меня пробовали переубедить. Я поставил прививку, чтоб оградить от опасности себя, в связи с тем, что имею много хронических заболеваний», сообщил Магомед Абдулаев. Врач подчеркнул, что с момента его вакцинопрофилактики прошло уже больше 3-х месяцев и никаких побочных проявлений у него не было. «Не было ни температуры, ни ощущения холода. Однако температура это тоже обычная реакция организма на вакцинопрофилактику. Все персонально», отметил он. Кроме того Магомед Абдулаев напомнил о значимости выполнения мер профилактики коронавирусной инфекции, таковых как ношение масок, соблюдение дистанции, использование антисептиков.