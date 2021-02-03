В Сергокалинский район поступила партия вакцины от коронавируса в размере 100 доз

Также возможность пройти вакцинацию есть у каждого жителя района, выразившего соответствующее желание. Как подчеркивают в администрации района, пока вакцина вызывает у жителей много вопросов, и крайне важной частью вакцинопрофилактики является просветительская работа. «Мы разъясняем, отвечаем на вопросы населения, так как сомневающихся: делать прививку или нет, пока много. С одной стороны, люди хотят обезопасить себя от инфекции, а с другой боятся каких-то побочных эффектов, просто потому, что пока не знают о вакцине достаточно», сообщает источник в администрации.