ЗАМАНА - В Сергокалинский район поступила партия вакцины от коронавируса в размере 100 доз

В Сергокалинский район поступила партия вакцины от коронавируса в размере 100 доз

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03 февраля, 2021. Среда 00:05
В Сергокалинский район поступила партия вакцины от коронавируса в размере 100 доз

Анализы на наличие антител уже начали сдавать педагоги и работники районной администрации.

В Сергокалинский район поступила партия вакцины от коронавируса в размере 100 доз
Вакцинация

Также возможность пройти вакцинацию есть у каждого жителя района, выразившего соответствующее желание.  Как подчеркивают в администрации района, пока вакцина вызывает у жителей много вопросов, и крайне важной частью вакцинопрофилактики является просветительская работа. «Мы разъясняем, отвечаем на вопросы населения, так как сомневающихся: делать прививку или нет, пока много. С одной стороны,  люди хотят обезопасить себя от инфекции, а с другой боятся каких-то побочных эффектов, просто потому, что пока не знают о вакцине достаточно», сообщает источник в администрации.

 

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