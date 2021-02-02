ЗАМАНА - Темп вакцинации в Хасавюртовском в районе нарастает

Темп вакцинации в Хасавюртовском в районе нарастает

Автор
02 февраля, 2021. Вторник 16:21
Темп вакцинации в Хасавюртовском в районе нарастает

Напомним в районе вакцинация «Гам-Ковид Вак» с прививочным пунктом проходит на базе Центральной районной больницы, где жителей района принимают с 08:00 до 15:30.

Темп вакцинации в Хасавюртовском в районе нарастает
Вакцинация

Вакцинации подлежат лица, не болевшие COVID-19 и не имеющие антитела к данному вирусу в организме. На сегодняшний день, в ЦРБ района поступила очередная партия вакцины в размере 200 доз. Вакцинация идет в первую очередь медицинских работников, работников системы образования, социальных работников и других.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top