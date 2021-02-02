Темп вакцинации в Хасавюртовском в районе нарастает

Напомним в районе вакцинация «Гам-Ковид Вак» с прививочным пунктом проходит на базе Центральной районной больницы, где жителей района принимают с 08:00 до 15:30.

Вакцинации подлежат лица, не болевшие COVID-19 и не имеющие антитела к данному вирусу в организме. На сегодняшний день, в ЦРБ района поступила очередная партия вакцины в размере 200 доз. Вакцинация идет в первую очередь медицинских работников, работников системы образования, социальных работников и других.