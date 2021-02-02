Вакцинации подлежат лица, не болевшие COVID-19 и не имеющие антитела к данному вирусу в организме. На сегодняшний день, в ЦРБ района поступила очередная партия вакцины в размере 200 доз. Вакцинация идет в первую очередь медицинских работников, работников системы образования, социальных работников и других.
Темп вакцинации в Хасавюртовском в районе нарастает
- Автор Хадижат
- 02 февраля, 2021. Вторник 16:21
Напомним в районе вакцинация «Гам-Ковид Вак» с прививочным пунктом проходит на базе Центральной районной больницы, где жителей района принимают с 08:00 до 15:30.
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