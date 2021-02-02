ЗАМАНА - Детский омбудсмен Марина Ежова прошла вакцинацию

Детский омбудсмен Марина Ежова прошла вакцинацию

Автор
02 февраля, 2021. Вторник 15:58
Детский омбудсмен Марина Ежова прошла вакцинацию

Детский омбудсмен по Дагестану Марина Ежова прошла вакцинопрофилактику от вируса Covid-19. Согласно мнению уполномоченного по правам ребенка, необходимость прохождения вакцинопрофилактики продиктована временем и ситуацией по заболеваемости.

Детский омбудсмен Марина Ежова прошла вакцинацию
Вакцинация

Кроме того, она акцентировала внимание на том, что медицинский препарат не является чем-то новым и неученым, а испытанный. общепризнанный и действенный способ излечения и профилактики новых болезней, также формирования иммунитета.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top