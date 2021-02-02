Кроме того, она акцентировала внимание на том, что медицинский препарат не является чем-то новым и неученым, а испытанный. общепризнанный и действенный способ излечения и профилактики новых болезней, также формирования иммунитета.
Детский омбудсмен Марина Ежова прошла вакцинацию
- Автор Хадижат
- 02 февраля, 2021. Вторник 15:58
Детский омбудсмен по Дагестану Марина Ежова прошла вакцинопрофилактику от вируса Covid-19. Согласно мнению уполномоченного по правам ребенка, необходимость прохождения вакцинопрофилактики продиктована временем и ситуацией по заболеваемости.
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