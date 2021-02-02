Детский омбудсмен Марина Ежова прошла вакцинацию

Детский омбудсмен по Дагестану Марина Ежова прошла вакцинопрофилактику от вируса Covid-19. Согласно мнению уполномоченного по правам ребенка, необходимость прохождения вакцинопрофилактики продиктована временем и ситуацией по заболеваемости.

Кроме того, она акцентировала внимание на том, что медицинский препарат не является чем-то новым и неученым, а испытанный. общепризнанный и действенный способ излечения и профилактики новых болезней, также формирования иммунитета.