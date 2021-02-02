ЗАМАНА - Администрация Главы и Правительства Дагестана проходит вакцинацию от коронавируса (видео)

Администрация Главы и Правительства Дагестана проходит вакцинацию от коронавируса (видео)

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02 февраля, 2021. Вторник 10:41
Администрация Главы и Правительства Дагестана проходит вакцинацию от коронавируса (видео)

Начальник Управления Администрации Главы и Правительства РД по информационной политике Рашид Акавов прокомментировал вакцинацию от коронавируса работников Администрации Главы и Правительства Дагестана.

В Дагестане активно проходит массовая вакцинация населения. Напомним, что каждый желающий добровольно пройти вакцинопрофилактику может записаться на процедуру через сайт Госуслуг.

 

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