Глава Роспотребнадзора по Дагестану привился от коронавируса

Вакцинопрофилактику против коронавирусной инфекции прошел руководитель Роспотребнадзора по Дагестану Николай Павлов. С ним процедуру прошли и другие сотрудники ведомства, не имеющие антител к коронавирусу в организме, - сообщает Минздрав Дагестана.

Главный санитарный врач республики отметил, что сегодня вакцинация крайне важна для того, чтобы закрепить положительный результат, достигнутый в борьбе с эпидемией. Вакцинопрофилактика против коронавируса на данный момент серьёзный шаг и просто ответственная гражданская позиция. Доказана продуктивность специфичного иммунного продукта против коронавирусной инфекции, он транспортируется и хранится с высоким соблюдением всех требований, а поэтому мы ждём большой положительный эффект по выработке иммунитета и зашите жителей от тяжелого недуга подчеркнул Николай Павлов.