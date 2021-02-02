ЗАМАНА - Глава Роспотребнадзора по Дагестану привился от коронавируса

Глава Роспотребнадзора по Дагестану привился от коронавируса

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02 февраля, 2021. Вторник 09:15
Глава Роспотребнадзора по Дагестану привился от коронавируса

Вакцинопрофилактику против коронавирусной инфекции прошел руководитель Роспотребнадзора по Дагестану Николай Павлов. С ним процедуру прошли и другие сотрудники ведомства, не имеющие антител к коронавирусу в организме, - сообщает Минздрав Дагестана.

Главный санитарный врач республики отметил, что сегодня вакцинация крайне важна для того, чтобы закрепить положительный результат, достигнутый в борьбе с эпидемией. Вакцинопрофилактика против коронавируса на данный момент серьёзный шаг и просто ответственная гражданская позиция. Доказана продуктивность специфичного иммунного продукта против коронавирусной инфекции, он транспортируется и хранится с высоким соблюдением всех требований, а поэтому мы ждём большой положительный эффект по выработке иммунитета и зашите жителей от тяжелого недуга подчеркнул Николай Павлов.

 

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