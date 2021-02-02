ЗАМАНА - Педагоги Буйнакского района привились от вируса Covid-19

Педагоги Буйнакского района привились от вируса Covid-19

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02 февраля, 2021. Вторник 08:31
Педагоги Буйнакского района привились от вируса Covid-19

Преподавательский состав школ Буйнакского района Республики Дагестан привились от вируса Covid-19. Всего в районную больницу поступило 100 доз вакцины.

Педагоги Буйнакского района привились от вируса Covid-19
Вакцинация

Как рассказали в пресс-центре администрации района, для хранения вакцин сделаны все нужные условия. Преподавателей района до вакцинопрофилактики осмотрел терапевт на предмет противопоказаний либо же наличия антител.

 

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