Как рассказали в пресс-центре администрации района, для хранения вакцин сделаны все нужные условия. Преподавателей района до вакцинопрофилактики осмотрел терапевт на предмет противопоказаний либо же наличия антител.
Педагоги Буйнакского района привились от вируса Covid-19
- Автор Хадижат
- 02 февраля, 2021. Вторник 08:31
Преподавательский состав школ Буйнакского района Республики Дагестан привились от вируса Covid-19. Всего в районную больницу поступило 100 доз вакцины.
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