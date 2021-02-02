Вакцинироваться, или нет? Мнение жителей Махачкалы

За прошедшую неделю, в Дагестане зарегистрировано 884 случая госпитализации с внебольничной пневмонией и коронавирусом. Это на 200 случаев меньше, чем неделей ранее. Во многом, результат данного спада работа, проводимая в сфере вакцинопрофилактики.

В регионе организовано 54 стационарных прививочных пункта и 10 мобильных бригад. Прививаются сотрудники сферы образования, здравоохранения, правоохранительных органов, муниципальные служащие, религиозные деятели и другие слои населения и эта работа активно освещается в СМИ. Мы решили выяснить у рядовых махачкалинцев, что они думают о вакцинации и планируют ли прививаться от коронавируса.

Мурад, 22 года: "Еще не думал на эту тему. Я же молодой парень, не в группе риска, зачем ее делать?"

Мадина, 34 года: "Конечно, я буду делать. Я медработник, сейчас в декрете. Я считаю, что это просто необходимо сделать и всех близких тоже агитирую".

Халимат, 50 лет: "Скорее всего, да. Хочется еще пожить, внуков увидеть. А вот муж мой не собирается. Не могу никак его уговорить. Говорит: "Ты хочешь, иди делай. А мне не нужно".

Байрам (супруг Халимат), 55 лет: "Дело не в том, что я не хочу. Я хочу посмотреть, кто будет эту прививку делать, как они будут себя чувствовать. Будут они болеть этим вирусом, или нет? Моя позиция, если все пойдут массово, я пойду. Если убедят людей, что это необходимо, что эффект дает. Тогда и начнут прививаться".

Саид, 30 лет: "У меня иммунитет хороший и обычно я вообще к врачам не хожу. Но у меня бабушке 90 лет, и мы не ходим, чтобы она болела. Можно сказать, мама настояла и мы всей семьей будем вакцинироваться. Она сказала: "Кто прививку не сделает, к бабушке может не приходить" (смеется).

Айшат, 37 лет: "Я пока не решила. На данный момент, считаю, лучше всего это повышать свой иммунитет и принимать комплекс витаминов, использовать средства индивидуальной защиты, маски, перчатки. Чаще мыть руки".

На сегодняшний день от коронавирусной инфекции привились 1717 жителей Дагестана. Не смотря на то, что вакцинация в стране добровольная, радует, что у людей есть понимание: от этого решения зависит не только собственное здоровье, но и состояние близких, находящихся в зоне риска.

Напомним, жители республики могут записаться на вакцинацию на портале Госуслуг, позвонив на горячую линию по номеру 122, или же обратившись в регистратуру медицинской организации, к которой они прикреплены.