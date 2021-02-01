По данным информационного ресурса Мирмол, точки, на которых можно будет проконсультироваться, будут открыты во всех городах республики.
Акция, в рамках которой волонтеры-медики проведут просветительскую работу, а также проинформируют население о возможности вакцинироваться от коронавирусной инфекции, продлится до 4 февраля.
По данным информационного ресурса Мирмол, точки, на которых можно будет проконсультироваться, будут открыты во всех городах республики.
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