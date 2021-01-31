Мэр Избербаша привился от коронавирса

До вакцинации руководитель как и положено, сдал тест и прошел медицинское обследование. После вакцинации в прививочном кабинете мэру предоставили справку о пройденном первом этапе вакцинации и пригласили на повторную прививку, которая ждет его через три недели. «Сама вакцинация была абсолютно безболезненной. Ее проводят в полностью подготовленном кабинете с соблюдением всех мер безопасности. Уверен, что всё будет хорошо, никаких побочных эффектов я не жду», пояснил градоначальник.

Он отметил, что сделать прививку его побудили постоянные рабочие встречи с большим количеством людей. Глава подчеркивает, что вакцинироваться от коронавируса гражданский долг каждого и призвал избербашцев не откладывать вакцинацию. Напоминаем, что с 18 января вакцинироваться от коронавируса может любой желающий. Записаться на вакцинацию модно на портале Госуслуг, позвонив на горячую линию по номеру 122, или же обратившись в регистратуру медицинской организации, к которой прикреплены.