ЗАМАНА - В Дагестане сотрудники Росгвардии прививаются от коронавируса

В Дагестане сотрудники Росгвардии прививаются от коронавируса

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31 января, 2021. Воскресенье 11:07
В Дагестане сотрудники Росгвардии прививаются от коронавируса

Свыше 40 служащих Национальной гвардии привились от коронавирусной инфекции. Вакцинопрофилактика продолжается, - сообщает Минздрав Дагестана. 

В Дагестане сотрудники Росгвардии прививаются от коронавируса
Вакцинация

Привиться росгвардейцы могут прямо на территории собственной базы. К ним уже 2-ой раз выезжает мобильный пункт вакцинопрофилактики с бригадой докторов больницы №8.
Подчеркнём, вакцинопрофилактика бесплатная и проводится продуктом "Спутник V".
Согласно мнению самих защитников отечества, иммунная система привившихся от коронавирусной инфекции военных, является гарантией безопасности в Российской Федерации.

Стоит отметить, на сегодняшний день от коронавирусной инфекции привились 1368 жителей Дагестана.

 

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