В Дагестане сотрудники Росгвардии прививаются от коронавируса

Привиться росгвардейцы могут прямо на территории собственной базы. К ним уже 2-ой раз выезжает мобильный пункт вакцинопрофилактики с бригадой докторов больницы №8.

Подчеркнём, вакцинопрофилактика бесплатная и проводится продуктом "Спутник V".

Согласно мнению самих защитников отечества, иммунная система привившихся от коронавирусной инфекции военных, является гарантией безопасности в Российской Федерации.

Стоит отметить, на сегодняшний день от коронавирусной инфекции привились 1368 жителей Дагестана.