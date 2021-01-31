Привиться росгвардейцы могут прямо на территории собственной базы. К ним уже 2-ой раз выезжает мобильный пункт вакцинопрофилактики с бригадой докторов больницы №8.
Подчеркнём, вакцинопрофилактика бесплатная и проводится продуктом "Спутник V".
Согласно мнению самих защитников отечества, иммунная система привившихся от коронавирусной инфекции военных, является гарантией безопасности в Российской Федерации.
Стоит отметить, на сегодняшний день от коронавирусной инфекции привились 1368 жителей Дагестана.