В Казбековский район доставлены 100 доз вакцины от коронавирусной инфекции

Вакцинопрофилактика в Казбековском районе начнется уже на предстоящей неделе. При составлении списков вакцинируемых преимущество отдают медперсоналу, преподавателям и техперсоналу детских садов и школ.

Ответственной за вакцинопрофилактику по Казбековской ЦРБ назначена терапевт Идрисова Зумрут Магомедкамиловна. По вопросам записи на вакцинацию, жители района могут обратиться с понедельника по пятницу, с 8 до 16 часов, по телефону: 8-964-009-90-25.