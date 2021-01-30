ЗАМАНА - В Казбековский район доставлены 100 доз вакцины от коронавирусной инфекции

В Казбековский район доставлены 100 доз вакцины от коронавирусной инфекции

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30 января, 2021. Суббота 00:35
В Казбековский район доставлены 100 доз вакцины от коронавирусной инфекции

Вакцинопрофилактика в Казбековском районе начнется уже на предстоящей неделе. При составлении списков вакцинируемых преимущество отдают медперсоналу, преподавателям и техперсоналу детских садов и школ.

В Казбековский район доставлены 100 доз вакцины от коронавирусной инфекции
Вакцинация

Ответственной за вакцинопрофилактику по Казбековской ЦРБ назначена терапевт Идрисова Зумрут Магомедкамиловна. По вопросам записи на вакцинацию, жители района могут обратиться с понедельника по пятницу, с 8 до 16 часов, по телефону: 8-964-009-90-25.

 

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