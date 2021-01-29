Шоумен заявил, что в силу своей работы, часто контактирует с людьми и решил таким образом обезопасить своих близких. «Сегодня у меня второй день после вакцинации. Чувствую себя лучше, чем вчера», подчеркнул ведущий. За состоянием Арсена Лугуева наблюдают врачи.
Ведущий Арсен Лугуев вакцинировался от COVID-19
- Автор Хадижат
- 29 января, 2021. Пятница 09:46
Известный КВНщик и ведущий мероприятий Арсен Лугуев вакцинировался от коронавирусной инфекции.
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