ЗАМАНА - В Каякентском районе Дагестана началась вакцинация от коронавируса

В Каякентском районе Дагестана началась вакцинация от коронавируса

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28 января, 2021. Четверг 16:35
В Каякентском районе Дагестана началась вакцинация от коронавируса

На данный момент в районе привито 19 человек, еще 10 ожидают результатов анализов, предшествующих вакцинации. Районной больницей на данный момент уже получено 100 доз вакцин.

В Каякентском районе Дагестана началась вакцинация от коронавируса
Вакцинация

Свое желание вакцинироваться в Каякентском районе выразили педагоги общеобразовательных школ. Напомним, жители республики могут записаться на вакцинацию на портале Госуслуг, позвонив на горячую линию по номеру 122, или же обратившись в регистратуру медицинской организации, к которой они прикреплены.

 

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