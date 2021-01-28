В Каякентском районе Дагестана началась вакцинация от коронавируса

На данный момент в районе привито 19 человек, еще 10 ожидают результатов анализов, предшествующих вакцинации. Районной больницей на данный момент уже получено 100 доз вакцин.

Свое желание вакцинироваться в Каякентском районе выразили педагоги общеобразовательных школ. Напомним, жители республики могут записаться на вакцинацию на портале Госуслуг, позвонив на горячую линию по номеру 122, или же обратившись в регистратуру медицинской организации, к которой они прикреплены.