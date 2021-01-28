ЗАМАНА - В Хасавюртовском районе началась массовая вакцинация населения

В Хасавюртовском районе началась массовая вакцинация населения

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28 января, 2021. Четверг 15:24
В Хасавюртовском районе началась массовая вакцинация населения

В Хасавюртовском районе началась массовая вакцинация населения.
Районной больницей на данный момент уже получено 200 доза вакцины. По заявлению главного врача Шамиля Минатуллаева, они готовы принять пациентов от 18 до 60 лет и помочь им обезопаситься от нового вируса. Одним из первых вакцинопрофилактику прошел руководитель Единой Дежурно-Диспетчерской службы (ЕДДС) района Несруллах Юсупов.

Напомним, жители республики могут записаться на вакцинацию на портале Госуслуг, позвонив на горячую линию по номеру 122, или же обратившись в регистратуру медицинской организации, к которой они прикреплены.

В Хасавюртовском районе началась массовая вакцинация населения
Вакцинация

 

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