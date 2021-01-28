«В нашей республике уже стартовала массовая вакцинопрофилактива и мы решили не оставаться в стороне. Принимаем в ней активное участие: все сотрудники ведомства и лидеры молодежных объединений, которые не болели и не имеют в крови антител, прививаются. Только так мы можем защитить себя и свои близких от этой напасти», прокомментировал глава министерства Камил Саидов. Напомним, жители республики могут записаться на вакцинацию на портале Госуслуг, позвонив на горячую линию по номеру 122, или же обратившись в регистратуру медицинской организации, к которой они прикреплены.
Сотрудники Минмолодежи Дагестана проходят вакцинацию от коронавируса
- Автор Хадижат
- 28 января, 2021. Четверг 10:36
Сотрудники министерства по делам молодежи Республики Дагестан и Республиканского молодежного центра ведут работу по подготовке к вакцинопрофилактики от коронавирусной инфекции. На базе Республиканской инфекционной больницы они уже прошли исследование на наличие в крови антител.
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