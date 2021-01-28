В Избербаше наметилась положительная тенденция в вакцинации населения

В центральной больнице Избербаша активно проходит вакцинация населения. На данный момент, медучреждение получило 350 доз вакцины и ее количество будет пополняться по необходимости. С начала недели, в городе уже привито 120 человек. Для правильного хранения вакцины в городе приобретено морозильное оборудование.

«Люди приходят на прививку ежедневно, возраст прививаемых в среднем от 30 и до 60 лет. Уже привились 30 сотрудников самой больницы, остальные сдают анализы и ждут результатов» отмечает врач-эпидемиолог ЦГБ Патимат Мирзаева.

В ближайшее время в городе планируют провести вакцинацию сотрудников правоохранительных органов и образовательных учреждений.

Напомним, жители республики могут записаться на вакцинацию на портале Госуслуг, позвонив на горячую линию по номеру 122, или же обратившись в регистратуру медицинской организации, к которой они прикреплены.