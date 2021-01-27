ЗАМАНА - Сотрудники мэрии Махачкалы привились от коронавируса

Сотрудники мэрии Махачкалы привились от коронавируса

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27 января, 2021. Среда 20:21
Сотрудники мэрии Махачкалы привились от коронавируса

Сотрудники администрации Махачкалы прошли процедуру вакцинопрофилактики.

Сотрудники мэрии Махачкалы привились от коронавируса
Вакцинация

Как сообщает пресс-центр администрации, перед постановкой вакцины сотрудники мэрии заполнили анкеты и прошли осмотр терапевта с измерением уровня сатурации, давление и температуры тела, а также сдали экспресс-тест на выявление антител. Те, в чьей крови были найдены антитела а, также те, кто имеет хронические болезни, допущены к вакцинированную не были.
По мнению сотрудников администрации, побудила их пройти вакцинацию профессиональная деятельность, в рамках которой они часто контактируют с людьми, в том числе и с представителями старшего поколения.

Напоминаем, жители республики во всех городах и районах могут записаться на вакцинацию на портале Госуслуг, позвонив на горячую линию по номеру 122, или же обратившись в регистратуру медицинской организации, к которой они прикреплены. 

 

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