Сотрудники мэрии Махачкалы привились от коронавируса

Как сообщает пресс-центр администрации, перед постановкой вакцины сотрудники мэрии заполнили анкеты и прошли осмотр терапевта с измерением уровня сатурации, давление и температуры тела, а также сдали экспресс-тест на выявление антител. Те, в чьей крови были найдены антитела а, также те, кто имеет хронические болезни, допущены к вакцинированную не были.

По мнению сотрудников администрации, побудила их пройти вакцинацию профессиональная деятельность, в рамках которой они часто контактируют с людьми, в том числе и с представителями старшего поколения.

Напоминаем, жители республики во всех городах и районах могут записаться на вакцинацию на портале Госуслуг, позвонив на горячую линию по номеру 122, или же обратившись в регистратуру медицинской организации, к которой они прикреплены.