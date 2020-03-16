Дагестанский боец, чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов разместил пост в своём Instagram-аккаунте, посвящённый предстоящему бою с Тони Фергюсоном. На данный момент бой могут сорвать из-за пандемии.
«Просто закройте нас на арене, и вы узнаете чемпиона», — подписал Нурмагомедов свою публикацию.
Турнир UFC – 249 запланирован на 18 апреля 2020 года в Бруклине. Президент UFC Дана Уайт заверила, что поединок Нурмагомедов-Фергюсон пройдёт в назначенную дату, изменится только место проведения боя.
Отметим, что бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном уже срывался четыре раза по разным причинам.