ЗАМАНА - Нурмагомедов просит закрыть их с Фергюсоном на арене

Нурмагомедов просит закрыть их с Фергюсоном на арене

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16 марта, 2020. Понедельник 13:02
Нурмагомедов просит закрыть их с Фергюсоном на арене

Есть вероятность, что бой, который должен состояться 18 апреля,  отменят из-за коронавируса.

Нурмагомедов просит закрыть их с Фергюсоном на арене
Спорт

Дагестанский боец, чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов разместил пост в своём Instagram-аккаунте, посвящённый предстоящему бою с Тони Фергюсоном. На данный момент бой могут сорвать из-за пандемии.

«Просто закройте нас на арене, и вы узнаете чемпиона», — подписал Нурмагомедов свою публикацию.

Турнир UFC – 249 запланирован на 18 апреля 2020 года в Бруклине. Президент UFC Дана Уайт заверила, что поединок Нурмагомедов-Фергюсон пройдёт в назначенную дату, изменится только место проведения боя.

Отметим, что бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном уже срывался четыре раза по разным причинам.

 

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