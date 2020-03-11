ЗАМАНА - Фергюсон послал Нурмагомедова и назвал его размякшим

Фергюсон послал Нурмагомедова и назвал его размякшим

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11 марта, 2020. Среда 16:05
Фергюсон послал Нурмагомедова и назвал его размякшим

Американский спортсмен смешанного стиля (ММА) Тони Фергюсон послал бойца из России Хабиба Нурмагомедова и заявил, что тот размяк. Слова Фергюсона можно увидеть на YouTube-канале UFC Russia.

Фергюсон послал Нурмагомедова и назвал его размякшим
Спорт

Фергюсон назвал Хабиба Нурмагомедова очередным бойцом, которого он победит. Фергюсон заметил, что их сражение много раз срывалось, хотя сам Хабиб заявлял, что бой ему нужен. По мнению Фергюсона, россиянин не сражался с ним и зарабатывал деньги, а теперь ему бой не нужен.

 

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