Мэйуэзер объявил, что сразится с Нурмагомедовым за 600 миллионов долларов. Он сообщил, что сражение может быть рискованным для него, и этот риск должен быть оправданным. Спортсмен также согласился снова сразиться с ирландским спортсменом смешанного стиля (MMA) Конором Макгрегором, но тоже за большую сумму.
Мэйуэзер назвал сумму за бой с Нурмагомедовым
- Автор Мадина
- 06 марта, 2020. Пятница 00:05
Боксер из США Флойд Мэйуэзер заявил о готовности сразиться с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Его заявление передает Mirror.