ЗАМАНА - Мэйуэзер назвал сумму за бой с Нурмагомедовым

Мэйуэзер назвал сумму за бой с Нурмагомедовым

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06 марта, 2020. Пятница 00:05
Мэйуэзер назвал сумму за бой с Нурмагомедовым

Боксер из США Флойд Мэйуэзер заявил о готовности сразиться с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Его заявление передает Mirror.

Мэйуэзер назвал сумму за бой с Нурмагомедовым
Спорт

Мэйуэзер объявил, что сразится с Нурмагомедовым за 600 миллионов долларов. Он сообщил, что сражение может быть рискованным для него, и этот риск должен быть оправданным. Спортсмен также согласился снова сразиться с ирландским спортсменом смешанного стиля (MMA) Конором Макгрегором, но тоже за большую сумму.

 

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