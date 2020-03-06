Мэйуэзер назвал сумму за бой с Нурмагомедовым

Мэйуэзер объявил, что сразится с Нурмагомедовым за 600 миллионов долларов. Он сообщил, что сражение может быть рискованным для него, и этот риск должен быть оправданным. Спортсмен также согласился снова сразиться с ирландским спортсменом смешанного стиля (MMA) Конором Макгрегором, но тоже за большую сумму.