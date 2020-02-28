Боец является братом чемпиона Хабиба Нурмагомедова.
У UFC теперь есть два Нурмагомедова
- Автор Мадина
- 28 февраля, 2020. Пятница 01:00
Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) объявил, что подпишет контракт с еще одним спортсменом из России Умаром Нурмагомедовым.
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