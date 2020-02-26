Информацию об этом опубликовал официальный сайт РИА «Дагестан».
Как сообщают, в чемпионате участвовали больше 85 спортсменов со всех регионов России. Подробнее можно прочитать тут.
В Дагестане завершился региональный чемпионат по ледолазанию.
Информацию об этом опубликовал официальный сайт РИА «Дагестан».
Как сообщают, в чемпионате участвовали больше 85 спортсменов со всех регионов России. Подробнее можно прочитать тут.
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