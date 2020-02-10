Сражение завершилось выигрышем Нурмагомедова во 2 раунде полным нокаутом.
На счету спортсмена уже 9 побед в 9 сражениях. Туяков проиграл впервые за 5 боев.
Двоюродный брат спортсмена Хабиба Нурмагомедова Усман победил Руслана Туякова в турнире Global Fighting Championship (GFC), который проходил в Саратове.
Сражение завершилось выигрышем Нурмагомедова во 2 раунде полным нокаутом.
На счету спортсмена уже 9 побед в 9 сражениях. Туяков проиграл впервые за 5 боев.
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