ЗАМАНА - Брат Хабиба одержал победу на турнире GFC 24

Брат Хабиба одержал победу на турнире GFC 24

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10 февраля, 2020. Понедельник 15:17
Брат Хабиба одержал победу на турнире GFC 24

Двоюродный брат спортсмена Хабиба Нурмагомедова Усман победил Руслана Туякова в турнире Global Fighting Championship (GFC), который проходил в Саратове.

Сражение завершилось выигрышем Нурмагомедова во 2 раунде полным нокаутом.

На счету спортсмена уже 9 побед в 9 сражениях. Туяков проиграл впервые за 5 боев.

 

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