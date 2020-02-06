Этим он поделился на пресс-конференции в Каспийске, сразу после турнира по футболу среди незрячих. Хабиб отметил, что победа над Конором была безоговорочной и лёгкой и поэтому ему неинтересно снова вступать в борьбу с этим соперником. На данный момент чемпион UFC сосредоточен на бое против Фергюсона.
Хабиб Нурмагомедов отказался от реванша с Макрегором
- Автор Габи
- 06 февраля, 2020. Четверг 14:21
Дагестанский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов категорически не согласен на реванш с Конором Макгрегором даже за 100 миллионов долларов.