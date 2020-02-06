Хабиб Нурмагомедов отказался от реванша с Макрегором

Дагестанский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов категорически не согласен на реванш с Конором Макгрегором даже за 100 миллионов долларов.

Этим он поделился на пресс-конференции в Каспийске, сразу после турнира по футболу среди незрячих. Хабиб отметил, что победа над Конором была безоговорочной и лёгкой и поэтому ему неинтересно снова вступать в борьбу с этим соперником. На данный момент чемпион UFC сосредоточен на бое против Фергюсона.