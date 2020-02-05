Билял Махов нанял для защиты адвоката

Сторону Махова будет представлять Алим Бишенов из Москвы. Бишенов считает, что пока не стоит делать категорические выводы о том, что спортсмен якобы использовал запрещенные препараты. В том случае, если вина спортсмена будет доказана, его могут дисквалифицировать и даже закрыть для него большой спорт.