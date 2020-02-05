ЗАМАНА - Билял Махов нанял для защиты адвоката

Билял Махов нанял для защиты адвоката

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05 февраля, 2020. Среда 14:37
Билял Махов нанял для защиты адвоката

Спортсмен Билял Махов, обвиняемый в умышленном использовании запрещенных препаратов, решил защитить себя и нанял для этого адвоката.

Билял Махов нанял для защиты адвоката
Спорт

Сторону Махова будет представлять Алим Бишенов из Москвы. Бишенов считает, что пока не стоит делать категорические выводы о том, что спортсмен якобы использовал запрещенные препараты.  В том случае, если вина спортсмена будет доказана, его могут дисквалифицировать и даже закрыть для него большой спорт. 

 

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