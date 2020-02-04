Чемпион UFС высказался, что планирует больше времени проводить с родными. А в том случае, если он пойдет в политику, этого не удастся. Нурмагомедов заметил, что сейчас он постоянно в центре внимания, а после завершения карьеры ему хочется тишины и спокойствия.
Нурмагомедов высказался о своем будущем в политике
- Автор Мадина
- 04 февраля, 2020. Вторник 08:17
Спортсмен из России смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов признался, что не видит себя политиком после завершения спортивной карьеры, сообщает ТАСС.