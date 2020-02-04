ЗАМАНА - Нурмагомедов высказался о своем будущем в политике

Нурмагомедов высказался о своем будущем в политике

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04 февраля, 2020. Вторник 08:17
Нурмагомедов высказался о своем будущем в политике

Спортсмен из России смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов признался, что не видит себя политиком после завершения спортивной карьеры, сообщает ТАСС.

Нурмагомедов высказался о своем будущем в политике
Спорт

Чемпион UFС высказался, что планирует больше времени проводить с родными. А в том случае, если он пойдет в политику, этого не удастся. Нурмагомедов заметил, что сейчас он постоянно в центре внимания, а после завершения карьеры ему хочется тишины и спокойствия. 

 

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