Нурмагомедов высказался о своем будущем в политике

Чемпион UFС высказался, что планирует больше времени проводить с родными. А в том случае, если он пойдет в политику, этого не удастся. Нурмагомедов заметил, что сейчас он постоянно в центре внимания, а после завершения карьеры ему хочется тишины и спокойствия.