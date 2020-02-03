На «Анжи Арене» в г. Каспийск проходит международный турнир по мини-футболу среди незрячих и плоховидящих игроков. Данное мероприятие организовали: дагестанский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, бизнесмен из Казахстана Кайрат Боранбаев и благотворительный фонд «Озарение». Об этом сообщает РИА «Дагестан».
Турнир начался накануне, организаторы поприветствовали всех участвующих и пожелали им удачи.
Отметим, что в данном турнире играют восемь команд из Дагестана, Республики Марий-Эл, Москвы, Московской области, Чечни, а также Грузии и Казахстана.
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