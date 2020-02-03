ЗАМАНА - Хабиб Нурмагомедов организовал футбольный турнир для незрячих

Хабиб Нурмагомедов организовал футбольный турнир для незрячих

Автор
03 февраля, 2020. Понедельник 15:16
Хабиб Нурмагомедов организовал футбольный турнир для незрячих

На «Анжи Арене» в г. Каспийск проходит международный турнир по мини-футболу среди незрячих и плоховидящих игроков. Данное мероприятие организовали: дагестанский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, бизнесмен из Казахстана Кайрат Боранбаев и благотворительный фонд «Озарение». Об этом сообщает РИА «Дагестан».

Хабиб Нурмагомедов организовал футбольный турнир для незрячих
Спорт

Турнир начался накануне, организаторы поприветствовали всех участвующих и пожелали им удачи.

Отметим, что в данном турнире играют восемь команд из Дагестана, Республики Марий-Эл, Москвы, Московской области, Чечни, а также Грузии и Казахстана.

Подробнее на официальном сайте РИА «Дагестан».

 

Прочитано 31 раз

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top