Хабиб Нурмагомедов организовал футбольный турнир для незрячих

На «Анжи Арене» в г. Каспийск проходит международный турнир по мини-футболу среди незрячих и плоховидящих игроков. Данное мероприятие организовали: дагестанский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, бизнесмен из Казахстана Кайрат Боранбаев и благотворительный фонд «Озарение». Об этом сообщает РИА «Дагестан».