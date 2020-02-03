ЗАМАНА - Это’О: Жаль, что уход Сулеймана Керимова разрушил «Анжи»

Это’О: Жаль, что уход Сулеймана Керимова разрушил «Анжи»

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03 февраля, 2020. Понедельник 13:17
Это’О: Жаль, что уход Сулеймана Керимова разрушил «Анжи»

Экс-футболист махачкалинского клуба «Анжи» Самуэль Это'О высказался, что все еще следит за ситуацией с клубом из Махачкалы. Камерунец заявил, что из «Анжи» мог бы стать суперклубом, способным взять победу в Лиге чемпионов.

Это’О: Жаль, что уход Сулеймана Керимова разрушил «Анжи»
Спорт

Это'О  поделился, что его печалит факт того, что новости о клубе чаще всего негативные: задолженности клуба, угроза его закрытия. По его словам, когда он был членом клуба, у его создателей были большие планы на ближайшие 10 лет. Руководство планировало создавать академию для местных футболистов, которые далее стали бы основой клуба. Камерунц считал, что "Анжи" пойдет по пути парижского «ПСЖ» и будет бороться за победу в Лиге чемпионов. Это'О верил, что махачкалинский клуб станет суперклубом. Он сожалеет, что Сулейман Керимов покинул клуб. Также он выразил слова благодарности Керимову за все то, что он делал для своего клуба. 

Стоит напомнить, что Это'О играл за "Анжи" с 2011 по 2013 год.

 

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