ЗАМАНА - Федор Емельяненко оценил выступления Нурмагомедова

Федор Емельяненко оценил выступления Нурмагомедова

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03 февраля, 2020. Понедельник 11:50
Федор Емельяненко оценил выступления Нурмагомедова

Российский спортсмен смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко дал высокую оценку выступлениям коллеге Хабибу Нурмагомедову. Его слова передает ТАСС.

Федор Емельяненко оценил выступления Нурмагомедова
Спорт

Емельяненко высказался, что Нурмагомедову стоит потренироваться в недостающих моментах в ударной технике рук и ног. Он заметил, что у спортсмена получается побеждать, используя свои лучшие стороны. Как заметил Емельяненко, Хабиб чемпион UFC, он умеет использовать в нужный момент свои лучшие приемы. В этом он на голову выше своих конкурентов.  

 

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