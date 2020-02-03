Федор Емельяненко оценил выступления Нурмагомедова

Емельяненко высказался, что Нурмагомедову стоит потренироваться в недостающих моментах в ударной технике рук и ног. Он заметил, что у спортсмена получается побеждать, используя свои лучшие стороны. Как заметил Емельяненко, Хабиб чемпион UFC, он умеет использовать в нужный момент свои лучшие приемы. В этом он на голову выше своих конкурентов.