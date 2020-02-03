ЗАМАНА - Сын Сулеймана Керимова намерен создать футбольный клуб в Дагестане

Сын Сулеймана Керимова намерен создать футбольный клуб в Дагестане

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03 февраля, 2020. Понедельник 08:51
Сын Сулеймана Керимова намерен создать футбольный клуб в Дагестане

Как передает телеграм-канал «Пас, Кавказ», сын Сулеймана Керимова Саид Керимов решил создать в РД футбольный клуб.

Сын Сулеймана Керимова намерен создать футбольный клуб в Дагестане
Спорт

Как сообщает источник, Саид Керимов либо создаст футбольный клуб, либо же окажет поддержку уже существующей команде.

Заметим, что на ПФЛ в данный момент играют 3 дагестанских клуба: «Анжи», «Легион Динамо», «Махачкала».

 

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