Как сообщает источник, Саид Керимов либо создаст футбольный клуб, либо же окажет поддержку уже существующей команде.
Заметим, что на ПФЛ в данный момент играют 3 дагестанских клуба: «Анжи», «Легион Динамо», «Махачкала».
Как передает телеграм-канал «Пас, Кавказ», сын Сулеймана Керимова Саид Керимов решил создать в РД футбольный клуб.
Как сообщает источник, Саид Керимов либо создаст футбольный клуб, либо же окажет поддержку уже существующей команде.
Заметим, что на ПФЛ в данный момент играют 3 дагестанских клуба: «Анжи», «Легион Динамо», «Махачкала».
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..