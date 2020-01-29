Камару Усман заявил, что не планирует сражаться с Хабибом, что он его брат. Спортсмен поделился, что они уважают друг друга, поэтому он даже и представить не может такого боя.
Хоть многие поклонники и мечтают о таком сражении, но его не будет. Этим спортсмен поделился в интервью. Хабиб Нурмагомедов в данный момент остается действующим чемпионом UFC в лёгком дивизионе.
Чемпион UFC заявил, что никогда не будет драться с Хабибом
- Автор Мадина
- 29 января, 2020. Среда 13:32
Спортсмен из Америки ММА Камару Усман, чемпион UFC в полусреднем весе, поделился, что у него нет в планах сразиться в бою с спортсменом из России Хабибом Нурмагомедовым, сообщает Sport.ru.
Камару Усман заявил, что не планирует сражаться с Хабибом, что он его брат. Спортсмен поделился, что они уважают друг друга, поэтому он даже и представить не может такого боя.
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