ЗАМАНА - Соперник Хабиба Нурмагомедова получил травму

Соперник Хабиба Нурмагомедова получил травму

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26 января, 2020. Воскресенье 08:45
Соперник Хабиба Нурмагомедова получил травму

Боец UFC из США Тони Фергюсон получил травму при подготовке к поединку против чемпиона организации в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Об этом сообщает издание "Махачкалинские известия".

Соперник Хабиба Нурмагомедова получил травму
Спорт

Тренер Фергюсона Эдди Браво отмечает, что у американского бойца растяжение крестообразных связок.

Согласно информации, которую сообщил Браво, спортсмен получил небольшое повреждение.

 

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