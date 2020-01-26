Тренер Фергюсона Эдди Браво отмечает, что у американского бойца растяжение крестообразных связок.
Согласно информации, которую сообщил Браво, спортсмен получил небольшое повреждение.
Боец UFC из США Тони Фергюсон получил травму при подготовке к поединку против чемпиона организации в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Об этом сообщает издание "Махачкалинские известия".
Тренер Фергюсона Эдди Браво отмечает, что у американского бойца растяжение крестообразных связок.
Согласно информации, которую сообщил Браво, спортсмен получил небольшое повреждение.
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