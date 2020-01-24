Дмитрий Алиев — чемпион РФ 2020 года,. Также в Алиев имеет серебряную победу чемпионата Европы 2018 года.
Российский фигурист Алиев стал чемпионом Европы
- Автор Мадина
- 24 января, 2020. Пятница 10:15
Россиянин Дмитрия Алиева победил в австрийском Граце чемпионат Европы по фигурному катанию среди мужчин-одиночников. 20-летний житель Ухты победил всех соперников, получив по результатам краткой и произвольной программ 272, 89 балла.
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