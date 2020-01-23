Тренер спортсмена из Дагестана возмутился, что сражение между Конором и Серроне было откровенно подставным, муляжом. Он заметил, что все отлично знают технику Дональда Серроне, которую он почему-то не использовал в поединке с Конором. Как считает Абдулманап Нурмагомедов, UFC хотели вернуть к себе Макгрегора, поэтому пошли на такую проделку. Отец Хабиба считает, что его сын не обязан давать ирландцу второй бой. До этого высказывания спортсмен ММА Эдуард Вартанян прокомментировал победу Макгрегора и заявил, Серроне недостаточно подготовился к сражению. Напомним, что ранее мы писали о 40-секундной победе Конора, прочитать можно тут.
Отец Нурмагомедова обвинил Макгрегора в фиксированном результате боя с Серроне
- Автор Мадина
- 23 января, 2020. Четверг 09:13
Отец мирового чемпиона Хабиба Нурмагомедова, Абдулманап Нурмагомедов винит спортсмена из Ирландии Конора Макгрегора и Дональда Серроне в нечестном и подставном сражении.
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