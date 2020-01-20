ЗАМАНА - Макгрегор приедет в Дагестан ради боя с Нурмагомедовым

Макгрегор приедет в Дагестан ради боя с Нурмагомедовым

Автор
20 января, 2020. Понедельник 11:17
Макгрегор приедет в Дагестан ради боя с Нурмагомедовым

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор сообщил, что готов к прибытию в Дагестан для реванша с главным соперником — Хабибом Нурмагомедовым. Слова ирландца передает издание "Махачкалинские известия", ссылаясь на «Чемпионат.com».

Макгрегор приедет в Дагестан ради боя с Нурмагомедовым
Спорт

Боец отметил, что у него конфликт только с Хабибом, а в целом, даже друзья есть в Дагестане.

Напомним, что прошлый поединок проходил в Лас Вегасе и закончился победой Хабиба.

 

Прочитано 590 раз

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top