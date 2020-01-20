Боец отметил, что у него конфликт только с Хабибом, а в целом, даже друзья есть в Дагестане.
Напомним, что прошлый поединок проходил в Лас Вегасе и закончился победой Хабиба.
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор сообщил, что готов к прибытию в Дагестан для реванша с главным соперником — Хабибом Нурмагомедовым. Слова ирландца передает издание "Махачкалинские известия", ссылаясь на «Чемпионат.com».
Боец отметил, что у него конфликт только с Хабибом, а в целом, даже друзья есть в Дагестане.
Напомним, что прошлый поединок проходил в Лас Вегасе и закончился победой Хабиба.
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