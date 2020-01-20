Макгрегор приедет в Дагестан ради боя с Нурмагомедовым

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор сообщил, что готов к прибытию в Дагестан для реванша с главным соперником — Хабибом Нурмагомедовым. Слова ирландца передает издание "Махачкалинские известия", ссылаясь на «Чемпионат.com».

Боец отметил, что у него конфликт только с Хабибом, а в целом, даже друзья есть в Дагестане.

Напомним, что прошлый поединок проходил в Лас Вегасе и закончился победой Хабиба.