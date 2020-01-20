ЗАМАНА - Макгрегор вернулся в октагон и победил за 40 секунд

Макгрегор вернулся в октагон и победил за 40 секунд

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20 января, 2020. Понедельник 08:57
Макгрегор вернулся в октагон и победил за 40 секунд

Спортсмен из Ирландии смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор отправил в нокаут американца Дональда Серроне на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе, сообщает «Лента.ру».

Ирландец начал бой активно, но Дональд Серроне не смог справиться с серией ударов Конора и рефери Херб Дин просигналил финал сражения на 40-й секунде первого раунда. Бой Серроне и Макгрегора возглавил UFC 246. Сражение прошло в полусреднем весе и стало для 31-летнего Конора возвращением в спорт: он не сражался аж с октября 2018 года.

 

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