Спортивное сообщество Махачкалы внесло предложения по расходованию федерального гранта

13 января в Комитете по спорту, туризму и делам администрации города Махачкалы провели собрание с управляющими подведомственные спортивные школы по принятию предложений для использовани федерального гранта.

Как сообщает председатель спортивного комитета Марат Ибрагимов, было много предложений, и какие-то из них можно обсудить. Подробнее можно прочитать тут.