ЗАМАНА - Спортивное сообщество Махачкалы внесло предложения по расходованию федерального гранта

Спортивное сообщество Махачкалы внесло предложения по расходованию федерального гранта

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14 января, 2020. Вторник 14:00
Спортивное сообщество Махачкалы внесло предложения по расходованию федерального гранта

13 января в Комитете по спорту, туризму и делам администрации города Махачкалы провели собрание с управляющими подведомственные спортивные школы по принятию предложений для использовани федерального гранта.

Спортивное сообщество Махачкалы внесло предложения по расходованию федерального гранта
Спорт

Как сообщает председатель спортивного комитета Марат Ибрагимов, было много предложений, и какие-то из них можно обсудить.  Подробнее можно прочитать тут.

 

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