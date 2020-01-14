Как сообщает председатель спортивного комитета Марат Ибрагимов, было много предложений, и какие-то из них можно обсудить. Подробнее можно прочитать тут.
Спортивное сообщество Махачкалы внесло предложения по расходованию федерального гранта
- Автор Мадина
- 14 января, 2020. Вторник 14:00
13 января в Комитете по спорту, туризму и делам администрации города Махачкалы провели собрание с управляющими подведомственные спортивные школы по принятию предложений для использовани федерального гранта.
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