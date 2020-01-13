ЗАМАНА - В Кизляре прошло первенство по боксу

В Кизляре прошло первенство по боксу

Автор
13 января, 2020. Понедельник 09:35
В Кизляре прошло первенство по боксу

Подошло к концу первенство Кизляра по боксу среди мальчиков 2005-2006 годов рождения. Команда ДЮСШ Кизляра с успехом сразилась на этих соревнованиях, забрав первые четыре места и 4 вторых.

В Кизляре прошло первенство по боксу
Спорт

Первое место взяли Рабаданов Гаджимурад (30 кг), Рамазан Ахмедов (34 кг), Магомед Абдулаев (38 кг) и Юнус Кадиев (44 кг). Директор ДЮСШ г.Кизляра Вячеслав Начевный пожелал юным спортсменам получить первенство Республики и дальнейших побед.

 

Прочитано 90 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top