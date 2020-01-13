Первое место взяли Рабаданов Гаджимурад (30 кг), Рамазан Ахмедов (34 кг), Магомед Абдулаев (38 кг) и Юнус Кадиев (44 кг). Директор ДЮСШ г.Кизляра Вячеслав Начевный пожелал юным спортсменам получить первенство Республики и дальнейших побед.
В Кизляре прошло первенство по боксу
- Автор Мадина
- 13 января, 2020. Понедельник 09:35
Подошло к концу первенство Кизляра по боксу среди мальчиков 2005-2006 годов рождения. Команда ДЮСШ Кизляра с успехом сразилась на этих соревнованиях, забрав первые четыре места и 4 вторых.