ЗАМАНА - Чемпион мира указал на ошибку Гитлера в войне с Россией

Чемпион мира указал на ошибку Гитлера в войне с Россией

Автор
10 января, 2020. Пятница 14:49
Чемпион мира указал на ошибку Гитлера в войне с Россией

Шахматный чемпион указал на ошибку Гитлера и Наполеона в войнах с Россией.

Чемпион мира указал на ошибку Гитлера в войне с Россией
Спорт

Магнус Карлсен, который является чемпионом мира по шахматам, сказал, что осознает, какую стратегическую ошибку сделали Адольф Гитлер и Наполеон Бонапарт в сражениях с Россией. По его словам, на примере Гитлера и Наполеона, не стоит ходить на Россию в ее зимнее время. Но чемпион все-таки решился и приехал в зимнюю Россию.

 

 

Прочитано 57 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top