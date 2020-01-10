Магнус Карлсен, который является чемпионом мира по шахматам, сказал, что осознает, какую стратегическую ошибку сделали Адольф Гитлер и Наполеон Бонапарт в сражениях с Россией. По его словам, на примере Гитлера и Наполеона, не стоит ходить на Россию в ее зимнее время. Но чемпион все-таки решился и приехал в зимнюю Россию.
Чемпион мира указал на ошибку Гитлера в войне с Россией
- Автор Мадина
- 10 января, 2020. Пятница 14:49
Шахматный чемпион указал на ошибку Гитлера и Наполеона в войнах с Россией.
Последнее от Мадина
- В Дагестане в 2 раза возросла перевалка нефти
- Дагестану выделят 784 млн рублей на противотуберкулезный диспансер
- Дагестану выделят 784 млн рублей на противотуберкулезный диспансер
- Определена территория винодельческой продукции "Дагестан"
- В Махачкале состоится республиканская Рождественская архиерейская ёлка